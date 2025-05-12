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12 мая, 18:15

Происшествия

На юге Москвы столкнулись манипулятор и самосвал

На юге Москвы столкнулись манипулятор и самосвал

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Авария произошла на юге Москвы – там столкнулись манипулятор и самосвал с землей. От удара грузовик опрокинулся на разделительную полосу. Чтобы убрать перевернувшийся самосвал, на улицу Подольских Курсантов потребовалось вызывать спецтехнику.

По данным Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал. Из-за происшествия движение в сторону Липецкой улицы оказалось серьезно затруднено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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