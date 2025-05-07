Лисят, которых мать принесла в детский лагерь в Крыму, выпустили на волю

Фото: телеграм-канал "Ольга Шевцова"

Сотрудники Минприроды Крыма выпустили лисят в естественную среду после того, как мать-лиса принесла их в детский лагерь. Об этом сообщила в телеграм-канале руководитель ведомства Ольга Шевцова.

Она также рассказала, что информацию о лисятах на территории детского лагеря "Радуга" в Бахчисарайском районе сообщили неравнодушные граждане.

"Лисят отловили и выпустили в естественную среду обитания неподалеку от лагеря, где не будет угрозы для жизни малышей", – написала Шевцова.

Ранее сообщалось, что лисята появились на природных территориях столицы. Фотоловушка зафиксировала их в ТиНАО. Детеныши уже обследуют ближайшие окрестности под присмотром матери. Экологи предупредили, что при встрече с лисой наблюдать за ней стоит с безопасного расстояния.