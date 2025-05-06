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06 мая, 10:43

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Туристы в нацпарке Башкирии встретили купающихся в луже медведей

Видео: телеграм-канал "Министерство природопользования и экологии Башкортостана"

Туристы из Екатеринбурга и Озерска встретили семью медведей в национальном парке Башкирии. Кадры опубликовал телеграм-канал министерства природопользования и экологии региона.

На видео медведица с тремя детенышами купается в луже прямо на проезжей части. Гости нацпарка в этот момент возвращались на машине в Нугуш после прогулки по экотропе Высота.

Туристы смогли продолжить путь после того, как животные ушли в лес.

Ранее на природных территориях Москвы появились лисята. Фотоловушка зафиксировала подрастающее потомство в ТиНАО. Детеныши уже выходят из норы и обследуют окрестности под присмотром матери.

Экологи напомнили, что при встрече с лисой наблюдать за ней стоит с безопасного расстояния. Лучше не использовать вспышку и не пытаться погладить или покормить животное.

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