Лисята появились на природных территориях Москвы

Видео: телеграм-канал "К лесу передом"

Лисята появились на природных территориях столицы, сообщают в своем телеграм-канале экологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Фотоловушка зафиксировала подрастающее потомство в ТиНАО. Детеныши уже выходят из норы и обследуют ближайшие окрестности под присмотром матери", – добавили там.

Лисята, по их данным, рождаются в апреле почти беспомощными, но уже через 2 недели могут покидать лисью нору и пробовать на вкус животную пищу. За год лисица делает один выводок, но приносит от 4 до 13 щенков.

"Темно-бурые малыши очень похожи на волчат. Единственное отличие – белый кончик хвоста. Постепенно они приобретут рыжий окрас", – добавили экологи.

При встрече с лисой наблюдать за ней стоит с безопасного расстояния. Лучше не использовать вспышку и не пытаться погладить или покормить животное.

Увидеть этих животных в естественной среде обитания – это большая удача, указали экологи. Но граждан призвали не публиковать координаты и снимки таких нор, так как при малейшем беспокойстве родители лис постараются уйти в другое место.

Ранее пользователи mos.ru получили возможность наблюдать онлайн за азиатскими львами и амурским тигром Степаном во время работы Московского зоопарка. Камеры размещены в уличных вольерах.

Следить за животными и изучать их повадки можно каждый день. Если нет сильной жары или дождя, то амурский тигр гуляет почти весь день. Посмотреть на кормление тигра в зоопарке можно в 10:30.

