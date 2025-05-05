В Хабаровске орловский рысак сбежал от хозяина и спровоцировал ДТП

Фото: телеграм-канал "AmurMedia | Новости Хабаровского края"

В Хабаровске орловский рысак сбежал от владельца и спровоцировал ДТП. Хозяина лошади оштрафовали, сообщает телеграм-канал полиции города.

"В дежурную часть городского отдела полиции № 6 поступили ряд сообщений от граждан о том, что на проезжей части находится лошадь без наездника, а на перекрестке улиц Большой и Демьяна Бедного животное чуть не попало под колеса автомобиля, повредив иномарку", – говорится в сообщении.

Видео "побега" оказалось в социальных сетях. Правоохранители установили, что лошадь принадлежит 50-летнему мужчине, проживающему в частном доме в нескольких сотнях метров от места ДТП. По словам владельца, животное самостоятельно покинуло подворье.

На мужчину составили протокол по статье "Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения". Лошадь вернули хозяину.

Ранее в американском Манхэттене полицейские пытались поймать индейку по кличке Рози, провоцирующую аварии на дорогах. Птица поселилась в деловом квартале Манхэттена. За несколько дней она успела парализовать движение и проникнуть на балконы элитных домов. По словам орнитологов, застройка Манхэттена опасна для дикой птицы.