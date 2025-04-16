NYP: в США полицейские несколько дней пытаются поймать индейку

Фото: youtube.com/roosevelt islander

В американском Манхэттене полицейские пытаются поймать индейку по кличке Рози, провоцирующую аварии. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, птица, на которую охотятся 15 полицейских, поселилась в деловом квартале Манхэттена. За несколько дней она успела парализовать движение и проникнуть на балконы элитных домов.

Во вторник, 15 апреля, офицеры безуспешно пытались окружить птицу на 58-й улице. Как отмечают журналисты, Рози пряталась от правоохранителей в кронах деревьев и даже пролетела над полицейским фургоном.

"Когда я звонила в полицию, потому что за мной гнался мужчина, мне сказали перезвонить, если что-то случится. А тут целый отряд ловит одну индейку – это же чистый Нью-Йорк!" – прокомментировала ситуацию местная жительница Александра Д'Аллесандро.

При этом, по словам орнитологов, застройка Манхэттена опасна для дикой птицы. Специалисты уверены, что из-за постоянного стресса Рози пропускает приемы пищи.

Ранее пингвин в коробке стал причиной крушения вертолета Robinson R44 Raven II. Инцидент произошел в ЮАР 19 января. Один из пассажиров взял с собой на борт коробку с птицей. Его кладь "соскользнула" и упала на рычаг управления вертолета. В результате борт накренился, лопасти его несущего винта столкнулись с землей, а после вертолет рухнул на правый бок.

В результате этого инцидента никто не пострадал, в том числе пингвин.