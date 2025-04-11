Пингвин в коробке стал причиной крушения вертолета в ЮАР

Фото: South African Civil Aviation Authority

Пингвин в коробке стал причиной крушения вертолета Robinson R44 Raven II в ЮАР. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на доклад управления гражданской авиации республики.

ЧП произошло 19 января во время аэрофотосъемки юго-восточного побережья ЮАР. Один из пассажиров взял с собой коробку с морской птицей, которая "соскользнула" и упала на рычаг управления вертолета. На тот момент воздушное судно взлетело на высоту 15 метров.

В результате борт накренился, лопасти его несущего винта столкнулись с землей, а после вертолет рухнул на правый бок. Гражданская авиация определила, что пилот судна не соблюдал правила провоза груза. При этом пока неизвестно, зачем пассажиры взяли птицу с собой.

Согласно отчету гражданской авиации, в результате этого инцидента никто не пострадал, в том числе пингвин.

Ранее легкомоторный самолет, следовавший из города Бока-Ратон в аэропорт города Таллахасси, рухнул на одну из автомобильных дорог в американском штате Флорида. Пока причины авиакатастрофы не разглашаются.

В результате, как сообщают СМИ, три человека, которые находились на борту самолета, погибли. Также пострадал водитель одного из транспортных средств.

