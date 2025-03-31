Новости регионов: в Новосибирске женщина подожгла машину с бывшим сожителем

Жительница Новосибирска подожгла машину. В этот момент в салоне находился ее бывший сожитель. Она решила отомстить мужчине после ссоры. Он успел выскочить из автомобиля и потушить огонь самостоятельно. Женщину задержали.

В Санкт-Петербурге местные жители заметили малыша нерпы на Финском заливе. Детеныш лежал на льдине. Наблюдавших за ним прохожих он не испугался.

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