31 марта, 16:15Происшествия
Новости регионов: в Новосибирске женщина подожгла машину с бывшим сожителем
Жительница Новосибирска подожгла машину. В этот момент в салоне находился ее бывший сожитель. Она решила отомстить мужчине после ссоры. Он успел выскочить из автомобиля и потушить огонь самостоятельно. Женщину задержали.
В Санкт-Петербурге местные жители заметили малыша нерпы на Финском заливе. Детеныш лежал на льдине. Наблюдавших за ним прохожих он не испугался.
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