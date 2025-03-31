Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 16:15

Происшествия

Новости регионов: в Новосибирске женщина подожгла машину с бывшим сожителем

Новости регионов: в Новосибирске женщина подожгла машину с бывшим сожителем

Водитель "ГАЗели" врезался в сломавшийся автомобиль под Истрой

Новости мира: китайские медсестры спасли младенцев в роддоме при землетрясении в Мьянме

ДТП произошло на 104-м километре МКАД

Новости регионов: мужчина открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома в Мурманске

Москвич залил пол и стены водой в переходе на станции БКЛ "Народное ополчение"

Новости мира: почти 400 тыс домов остались без света из-за ледяного дождя в Канаде

Посольство Мьянмы в Москве почтило память погибших в результате землетрясения

Ларисе Долиной вернули квартиру, которую она потеряла из-за мошенников

Спасатели вытащили собаку, провалившуюся в колодец в Подмосковье

Жительница Новосибирска подожгла машину. В этот момент в салоне находился ее бывший сожитель. Она решила отомстить мужчине после ссоры. Он успел выскочить из автомобиля и потушить огонь самостоятельно. Женщину задержали.

В Санкт-Петербурге местные жители заметили малыша нерпы на Финском заливе. Детеныш лежал на льдине. Наблюдавших за ним прохожих он не испугался.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияживотныерегионывидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика