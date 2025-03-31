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31 марта, 07:15

Происшествия

Сотрудники МЧС РФ приступили к разбору завалов в Мьянме после землетрясения

Сотрудники МЧС РФ приступили к разбору завалов в Мьянме после землетрясения

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Российские спасатели приступили к работам в Мандалае – втором по величине городе Мьянмы. Он сильнее других пострадал от разрушительного землетрясения.

В ночь на 31 марта сотрудники МЧС вместе с китайскими коллегами извлекли из-под завалов женщину, которая пролежала под обломками более двух суток. Ее помогли обнаружить поисковые собаки из кинологического расчета. Чтобы добраться до пострадавшей, спасатели разбирали завалы почти восемь часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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