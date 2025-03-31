СК заявил, что стрелявший с крыши дома в Мурманске не хотел вступать в переговоры

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Мурманской области"

Стрелявший с крыши жилого дома в Мурманске не хотел вступать в переговоры, в связи с чем было принято решение о его нейтрализации, заявил глава отдела криминалистики СУ СК РФ по Мурманской области Виталий Баранов.

По словам Баранова, злоумышленник находится в тяжелом состоянии.

"На месте противоправных деяний обнаружено две единицы огнестрельного оружия, в том числе одно нарезное, большое число отстрелянных гильз", – цитирует правоохранителя РИА Новости.

Он подчеркнул, что стрелку удалось повредить автомобиль патрульно-постовой службы (ППС).

Инцидент со стрельбой произошел на Кольском проспекте в Мурманске вечером 30 марта. Мужчина открыл стрельбу с крыши одного из жилых домов. Как установило следствие, злоумышленник стрелял по экипажу ППС. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже силовики нейтрализовали стрелявшего в ходе штурма крыши 14-этажного здания. На него возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Полиция устанавливает мотивы злоумышленника.