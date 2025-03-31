Полиция устанавливает мотивы стрелявшего с крыши в Мурманске

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Северо-Западный округ"

Сотрудники полиции устанавливают мотивы и личность стрелявшего с крыши жилого дома в Мурманске. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД России.

Правоохранители оцепили проезжую часть и территории вблизи жилых домов. На место также прибыла следственно-оперативная группа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате стрельбы никто не пострадал. Стрелок был один, он ранен.

Вечером 30 марта появились сообщения о том, что неизвестный открыл беспорядочную стрельбу с крыши дома в Мурманске. Инцидент произошел на Кольском проспекте. Власти региона призвали местных жителей соблюдать меры безопасности.

Спустя некоторое время силовикам удалось нейтрализовать стрелявшего в ходе штурма 14-этажного здания. В операции участвовали сотрудники мурманского СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" Росгвардии.