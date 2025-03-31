Силовики нейтрализовали стрелявшего с крыши дома в Мурманске

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Северо-Западный округ"

Правоохранители нейтрализовали стрелка, который открыл беспорядочную стрельбу с крыши дома в Мурманске. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Северо-Западного округа Росгвардии.

В штурме крыши 14-этажного здания были задействованы сотрудники мурманского СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" Росгвардии.

Вечером 30 марта неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске. Инцидент произошел на Кольской улице. Глава Мурманской области Андрей Чибис попросил всех, кто живет в этом районе, соблюдать меры безопасности.

Ранее правоохранители начали проверку после посещения вооруженным мужчиной Шелеховской больницы в Иркутске. В Сети распространилось видео, на котором мужчина ходит по отделению медучреждения с оружием в руках. Предварительно, он искал врача.