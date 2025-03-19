Отец девочки, устроившей стрельбу в школе Брянска, приговорен к исправительным работам

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области"

Суд назначил отцу школьницы, устроившей стрельбу в гимназии Брянска в декабре 2023 года, исправительные работы сроком 1 год и 8 месяцев, сообщает ТАСС.

Кроме того, у мужчины будут удерживать 15% заработной платы в доход государства. Вместе с тем он лишен права приобретать и хранить оружие в течение 2,5 года.

Отца школьницы обвинили в небрежном хранении оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, что повлекло смерть людей. Мужчина вину признал, однако защита намерена обжаловать приговор.

Инцидент произошел 7 декабря 2023 года. В результате происшествия погибли девочка и сама стрелявшая, а также пострадали пять человек.

Ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе.

Как заявили в Следственном комитете, девочка, устроившая стрельбу в Брянске, находилась в тяжелом психологическом состоянии и нуждалась в помощи. В гимназии не смогли своевременно выявить проблему и помочь ребенку, в результате чего произошла трагедия, отметили в ведомстве.