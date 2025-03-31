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Уголовное дело возбуждено на стрелявшего с крыши дома в Мурманске
Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Мурманской области"
Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы с крыши жилого дома в Мурманске. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального СУ СК России.
Дело завели в отношении мужчины 1981 года рождения, открывшего стрельбу, по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Как установило следствие, злоумышленник стрелял по экипажу ППС. В результате инцидента никто не пострадал.
Оперативники обнаружили и изъяли две единицы огнестрельного оружия. Сотрудники СК продолжают действия по сбору и закреплению доказательственной базы.
Мужчина открыл беспорядочную стрельбу с крыши жилого дома на Кольском проспекте в Мурманске вечером 30 марта. Силовики провели штурм крыши 14-этажного здания и нейтрализовали стрелка. Злоумышленник получил ранение. В данный момент полиция устанавливает его мотивы.
Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске