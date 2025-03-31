Уголовное дело возбуждено на стрелявшего с крыши дома в Мурманске

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Мурманской области"

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы с крыши жилого дома в Мурманске. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального СУ СК России.

Дело завели в отношении мужчины 1981 года рождения, открывшего стрельбу, по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Как установило следствие, злоумышленник стрелял по экипажу ППС. В результате инцидента никто не пострадал.

Оперативники обнаружили и изъяли две единицы огнестрельного оружия. Сотрудники СК продолжают действия по сбору и закреплению доказательственной базы.

Мужчина открыл беспорядочную стрельбу с крыши жилого дома на Кольском проспекте в Мурманске вечером 30 марта. Силовики провели штурм крыши 14-этажного здания и нейтрализовали стрелка. Злоумышленник получил ранение. В данный момент полиция устанавливает его мотивы.