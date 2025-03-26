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26 марта, 10:15

Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу по предпринимателю в Железнодорожном

Неизвестные открыли стрельбу по предпринимателю в Железнодорожном

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Звуки выстрелов разбудили жителей одного из жилых комплексов в городе Железнодорожном утром 26 марта. Предположительно, несколько вооруженных мужчин поджидали у подъезда местного предпринимателя, а когда тот вышел на улицу, начали стрелять.

Охранники бизнесмена открыли ответный огонь, в итоге нападавшие скрылись с места происшествия. В настоящее время их разыскивает полиция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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