Неизвестные открыли стрельбу по предпринимателю в Железнодорожном

Звуки выстрелов разбудили жителей одного из жилых комплексов в городе Железнодорожном утром 26 марта. Предположительно, несколько вооруженных мужчин поджидали у подъезда местного предпринимателя, а когда тот вышел на улицу, начали стрелять.

Охранники бизнесмена открыли ответный огонь, в итоге нападавшие скрылись с места происшествия. В настоящее время их разыскивает полиция.

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