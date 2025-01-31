Минкульт РФ: изъятую в Шереметьево картину XVll века передадут в музей

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Итальянскую картину XVIII века "Петушиные бои", изъятую таможенниками столичного аэропорта Шереметьево, передадут в профильный музей после экспертизы, рассказали в службе министерства культуры РФ.

Полотно в соответствии с порядком передачи культурных ценностей приняло территориальное управление Минкульта РФ. Специалисты установят его подлинность и авторство.

"Состояние картины не изменилось. В ближайшее время информация о ней будет опубликована на портале открытых данных Минкульта России", – привело слова пресс-службы ведомства Агентство "Москва".

Холст обнаружили при досмотре посылки из Швейцарии. Ее пытались переслать одному из москвичей вместе с 19 другими полотнами. Экспертиза установила, что холст представляет собой культурную ценность.

Заказчик утверждал, что приобрел картину для личной коллекции, но из-за ошибки в документах суд признал ее бесхозной. В итоге произведение искусства перешло в собственность государства.

