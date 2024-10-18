Полиция вернула в Россию похищенную 30 лет назад виолончель XVII века

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полицейские нашли в Италии украденную почти 30 лет назад виолончель XVII века, входившую в Государственную коллекцию уникальных музыкальных инструментов РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

По словам представителя ведомства, благодаря слаженной работе полицейских нескольких стран похищенную реликвию работы итальянского мастера Джованни Батиста Роджери удалось вернуть в юрисдикцию Российской Федерации.

"На днях в итальянской Флоренции представители местных правоохранительных органов передали виолончель моим коллегам из НЦБ Интерпола МВД России", – сказала Волк.

Она рассказала, что в 1995 году инструмент похитили у музыканта, которому его передали во временное пользование. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Поскольку были основания предполагать, что виолончель могли вывезти за рубеж, ее внесли в информационную базу Интерпола, в которой содержатся сведения о похищенных культурных ценностях.

В 2018 году инструмент обнаружили выставленным на продажу на аукционе во Франции. Его сняли с торгов. Позднее российские полицейские установили, что реликвию перевезли в Италию. По запросу российской стороны правоохранительные органы этой страны изъяли ее и поместили на временное хранение в подразделение по охране культурного наследия Отряда карабинеров Флоренции. После проведения экспертного исследования виолончели итальянская сторона приняла решение вернуть ее России.

В 2022 году в Россию вернулись последние произведения искусства из фондов Эрмитажа, участвовавшие в европейских выставках. Речь идет о картине Тициана Вечеллио "Портрет молодой женщины" и полотне Джованни Кариани "Искушение".