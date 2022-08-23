Одну из самых известных фотографий Черчилля украли в Оттаве – СМИ

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Одну из самых известных фотографий бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, известную под названием "Рычащий лев" украли из отеля в Оттаве и заменили копией, сообщает телеканал CTV.

По информации телеканала, сотрудники отеля Chateau Laurier заметили, что фотография висит не так, как обычно. В ходе расследования и подтверждения от фонда фотографа Юсуфа Карша было установлено, что фотография была заменена копией.

Ранее у мужчины в Москве украли полотна Кандинского, Малевича, Суетина и других авторов. Ущерб составил 14 миллионов рублей. Уточняется, что потерпевший требовал за полотна 200 тысяч долларов.

До этого сообщалось, что неизвестные украли 200 предметов реквизита со съемочной площадки исторического сериала Netflix "Корона". Ущерб составил 150 тысяч фунтов стерлингов или около 17,5 миллиона рублей. Грабителей разыскивает полиция.