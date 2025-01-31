31 января, 14:30Культура
Минкульт РФ получил итальянскую картину XVII века, задержанную на таможне
В запасниках министерства культуры РФ появилось новое произведение искусства. Таможенники передали ведомству итальянскую картину XVII века, обнаруженную при досмотре посылки из Швейцарии.
Ее пытались переслать одному из москвичей вместе с 19 другими полотнами. Экспертиза установила, что холст представляет собой культурную ценность.
Заказчик утверждал, что приобрел картину для личной коллекции, но из-за ошибки в документах суд признал ее бесхозной. В итоге произведение искусства перешло в собственность государства.
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