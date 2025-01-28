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28 января, 15:30

Транспорт

Таможня начала выставлять автовладельцам счета за заниженную стоимость при растаможке

Таможня начала выставлять автовладельцам счета за заниженную стоимость при растаможке

Таможня потребовала владельцев импортных авто доплатить утильсбор

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Владельцы автомобилей, ввезенных через параллельный импорт, начинают получать от таможенной службы уведомления с требованием доплатить утильсбор. Как выяснилось, при растаможке транспортных средств многие указывали заниженную стоимость.

Эта "экономия" привела к неожиданным долгам – теперь автовладельцам грозят штрафы, аннулирование электронного паспорта и снятие машины с учета.

Автоюрист Лев Воропаев пояснил, что Федеральная таможенная служба выявляет такие нарушения через электронные базы данных, сопоставляя задекларированные цены с рыночной стоимостью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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