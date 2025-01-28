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28 января, 07:15

Транспорт

На МЦД-3 и железнодорожных направлениях изменится расписание поездов

На МЦД-3 и железнодорожных направлениях изменится расписание поездов

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В феврале поезда на МЦД-3 начнут курсировать по новому расписанию. На станции Митьково перенесут время отправления первых и последних рейсов: первый поезд отправится в 05:43 утра, а последний – после 1 часа ночи.

На Ленинградском и Казанском направлениях частично увеличат интервалы движения поездов до 20 минут. Подробности об изменениях можно узнать в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на сайтах перевозчиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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