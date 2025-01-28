На МЦД-3 и железнодорожных направлениях изменится расписание поездов

В феврале поезда на МЦД-3 начнут курсировать по новому расписанию. На станции Митьково перенесут время отправления первых и последних рейсов: первый поезд отправится в 05:43 утра, а последний – после 1 часа ночи.

На Ленинградском и Казанском направлениях частично увеличат интервалы движения поездов до 20 минут. Подробности об изменениях можно узнать в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на сайтах перевозчиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.