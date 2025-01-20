ТАСС: проект об увеличении максимальной суммы выплат по ОСАГО внесут в Госдуму

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Законопроект об увеличении максимальной суммы выплат по ОСАГО до 650 тысяч рублей внесут на рассмотрение в Госдуму 20 января. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, предлагается установить страховую сумму в 650 тысяч рублей в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, и 520 тысяч рублей – в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего.

На сегодняшний день компенсации по ОСАГО составляют 500 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно.

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов отмечает, что за последние годы значительно увеличились страховые тарифы, стоимость запчастей и восстановительного ремонта авто, а также медицинских услуг при причинении вреда здоровью. В связи с этим необходимо пересмотреть размер страховых сумм.

По словам депутата, повышение на 30% не повлечет за собой рост предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и их коэффициентов.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 сентября этого года.

Центробанк России ранее сообщал, что стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января для общественного транспорта, мототранспорта и грузовиков с минимальной массой 16 тонн и ниже.

Для троллейбусов, трамваев и автобусов границы тарифного коридора будут расширены на 11,57% в обе стороны. Для мототранспорта и грузовиков расширение составит 20%. При этом базовые ставки для обычных водителей не изменятся, обратил внимание ЦБ.