В Госдуме предложили увеличить выплаты по ОСАГО

Максимальная сумма страхового возмещения по ОСАГО может вырасти – в Госдуме разработали законопроект, который предполагает увеличение выплат. Это связано с подорожанием ремонта автомобилей и запчастей. Например, сложные детали, такие как рулевые рейки или блоки электроники, обходятся автовладельцам в сотни тысяч рублей.

Сейчас выплаты по ОСАГО покрывают лишь около 40% затрат на ремонт. Новый законопроект предлагает увеличить лимиты страховых выплат: на возмещение вреда здоровью – с 500 до 650 тысяч рублей, а на ущерб имуществу – с 400 до 520 тысяч рублей.

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