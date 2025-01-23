CNN: суд в США приостановил указ Трампа об ограничении гражданства по рождению

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Суд Сиэтла во главе с судьей Джоном Кофинура приостановил указ президента США Дональда Трампа об ограничении права на американское гражданство по праву рождения, передает CNN.

Кофинура заявил, что указ 47-го главы Штатов "вопиюще неконституционный". Он удовлетворил просьбу представителей штатов Вашингтон, Иллинойс, Орегон и Аризона, которые подчеркнули, что указ Трампа нарушает 14-ю поправку к Конституции США.

Указ Трампа обжаловали в суде власти 18 штатов, в том числе Калифорнии, Массачусетса, Нью-Йорка, Нью-Джерси, Северной Каролины. Они отмечали, что распоряжение американского лидера вредит сотням тысяч детей в стране.

Президент США принял данное решение в первый день на посту президента. В Белом доме Трамп подписал сразу несколько десятков документов, уложившись в 47 минут и 5 секунд. Данное мероприятие превратилось в спонтанную пресс-конференцию с представителями СМИ, которые задавали президенту различные вопросы прямо во время подписания документов.