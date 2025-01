Mash: общественники попросили Генпрокуратуру проверить хит "Сигма бой"

Фото: телеграм-канал Mash

Общественное движение "Сорок сороков" обратилось в Генпрокуратуру с призывом проверить трек "Сигма бой", сообщает телеграм-канал Mash.

В частности, активисты заподозрили, что в клипе на эту песню происходит сексуализация детей. В случае ее обнаружения они просят ведомство запретить видео. Кроме того, общественники призвали провести проверку в области детских конкурсов красоты, модных дефиле и пилонного спорта.

Ранее запретить трек предлагали и в Европе. В частности, депутат Европарламента от немецкой партии Volt Нела Риль заявила, что песня пропагандирует российские идеи европейскому обществу. Кадры со своего выступления она опубликовала на странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

"Вы знаете про "Сигма бой"? "Сигма бой" – это вирусный русский троп, используемый в социальных сетях, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир", – подчеркнула парламентарий.

По ее мнению, популярность, которую песня получила среди европейских подростков, является одним из примеров проникновения России в популярный дискурс с использованием социальных сетей.

Комментируя это заявление Риль, глава Росмолодежи Григорий Гуров в своем телеграм-канале обратил внимание, что европейские политики пытаются бороться с детским творчеством, а также много раз выступали против российских детей.

Он напомнил, что некоторое время назад европейские санкции коснулись "Движения первых" и детско-юношеского движения "Юнармия".

"О какой свободе могут говорить европейские политики, запрещая поп-культуру и творчество наших детей?" – задался вопросом Гуров.

Кроме того, он не стал исключать, что в дальнейшем в Европе начнут призывать запретить российские мультфильмы, которые несут "пропаганду русских сказок".

Песня "Сигма бой", которую исполнили российские школьницы, оказалась на седьмом месте нового чарта Hot Dance/Pop Songs от Billboard в январе. На первом месте расположился трек It's Ok I'm Ok канадской певицы Tate McRae, а на втором – Apple британской исполнительницы Charli XCX.