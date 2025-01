Отец певицы Бэтси назвал восторгом попадание трека Sigma Boy в зарубежные топы

Фото: телеграм-канал "Betsy вещает"

Отец российской певицы Бэтси (настоящее имя Светлана Чертищева. – Прим. ред.) Михаил Чертищев назвал восторгом попадание песни Sigma Boy в зарубежные чарты. Об этом сообщает RT.

Чертищев рассказал, что сначала не поверил попаданию российской песни в зарубежные чарты и удивился, когда это подтвердилось. Он назвал это восторгом и отметил, что для девочек это неожиданная история.

Папа певицы добавил, что сейчас девочка занята учебой, а вторая исполнительница песни, Мария Янковская, на данный момент находится на съемках за границей.

Он отметил, что для девочек сейчас важнее популярность в интернете, чем попадание в чарты Billboard. Трек уже занимал первое место в подборке музыкального стримингового сервиса Spotify.

Ранее стало известно, что песня Sigma Boy ("Сигма бой"), которую исполнили российские школьницы, оказалась на седьмом месте нового чарта Hot Dance/Pop Songs от Billboard. На первом месте расположился трек It's Ok I'm Ok канадской певицы Tate McRae, а на втором – Apple британской исполнительницы Charli XCX.