Джастин Бибер планирует вернуться на сцену после громких скандалов

Певец Джастин Бибер готовит грандиозный камбэк после трех лет творческого перерыва и ряда громких скандалов. Он нанял нового адвоката и активно работает над свежими треками. Почему Бибер ушел, но решил вернуться – в материале Москвы 24.

"Биберу нужны деньги"

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

13 января журналист Мэтью Беллони из Puck News сообщил, что Джастин Бибер планирует возобновить выступления после трехлетнего перерыва в карьере. Он заявил, что певец уже приступил к реализации своей цели, в том числе нанял нового адвоката. Инсайдер предположил, что решение вернуться к записи треков и организации концертов обусловлено "тратами, связанными с роскошным образом жизни поп-звезды".

"Мне сказали, что Биберу нужны деньги, и он хочет работать", – уточнил Беллони.

Сейчас певец действительно испытывает финансовые трудности: по данным СМИ, Джастин должен крупную сумму гастрольной компании AEG за отмененное в 2023 году мировое турне. Тогда музыкант приостановил выступления из-за проблем со здоровьем. С тех пор артист взял паузу в работе и сосредоточился на семье. В августе 2024 года у него и его жены Хейли Бибер родился сын Джек Блюз.

"Мне нужно время"

Фото: AP Photo/Evan Agostini/Invision/AP

В июне 2022 года артист впервые признался, что страдает синдромом Рамсея-Ханта, из-за чего его лицо частично парализовало. Музыкант также объявил о переносе концертов в рамках тура Justice World Tour.

В конце июля он возобновил выступления и провел семь концертов, а уже в сентябре в своих соцсетях заявил о том, что решил сконцентрироваться на здоровье и взять тайм-аут из-за физических и ментальных проблем.





Джастин Бибер певец После выступлений я начал чувствовать себя истощенным. Тогда я понял, что нужно поставить в приоритет свое здоровье. Поэтому я делаю перерыв от туров. У меня будет все хорошо. Мне нужно время, чтобы отдохнуть и чувствовать себя лучше.

В марте 2023 года Джастин объявил о том, что вынужден и вовсе прервать тур из-за обострения болезни. Только в апреле 2024-го исполнитель впервые после перерыва вышел на большую сцену в рамках фестиваля Coachella в Калифорнии. Видео с выступлением Джастина опубликовала в соцсетях его жена Хейли.

В сентябре того же года в СМИ появилась информация, что Бибер готов окончательно вернуться на сцену. Восходящий инди-исполнитель и музыкальный продюсер Mk.gee (настоящее имя – Майкл Тодд Гордон) рассказал журналистам The New York Times, что ищет с Джастином его "новое звучание". По словам Mk.gee, Бибер активно экспериментирует и стремится выйти за рамки привычного.

Последний студийный альбом певца Justice вышел в 2021 году и включал такие хиты, как Peaches, Holy и Ghost.

"Под опекой" P.Diddy

Фото: AP Photo/Matt Sayles/Invision/AP

За время музыкального молчания Бибера поклонники не переставали следить за кумиром и его выходами в свет. Осенью 2024 года фанаты забили тревогу: по их мнению, Джастин стал чрезмерно худым и выглядел изможденным. Фолловеры сразу решили, что певец испытывает стресс на фоне секс-скандала вокруг 55-летнего рэпера P.Diddy (настоящее имя – Шон Комбс).

Комбс был арестован 16 сентября 2024 года в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. Согласно заключению правоохранительных органов, певец устраивал вечеринки, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

В интернете всплыли фотографии и видео с мероприятий P.Diddy, на некоторых можно было заметить и Бибера. Пользователи Сети отметили, что Джастин на них очень молод, ведет себя скованно и выглядит напуганным. Один из роликов особенно обеспокоил аудиторию.

"У меня нет законной опеки над ним [Бибером], но следующие 48 часов он будет со мной, и мы сойдем с ума", – говорит на видео P.Diddy.

Комментаторы сразу решили, что Джастин был одной из жертв скандального рэпера. По мнению пользователей, наркотическая зависимость Бибера и проблемы с ментальным здоровьем, от которых артист страдал в юности, стали последствиями душевной травмы, полученной во время общения со старшим "наставником".

Примечательно, что во взрослом возрасте Бибер перестал общаться с P.Diddy. При этом сам поп-исполнитель никак не комментирует скандал.