Шесть знаменитостей, ставших отцами в зрелом возрасте

В начале этого года Венсан Кассель вновь стал отцом – четвертого ребенка актеру родила его возлюбленная, 28-летняя австралийская модель Нара Баптиста. Москва 24 вспомнила, кто еще из знаменитостей решился стать папой в зрелом возрасте.

Венсан Кассель

Фото: Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images

10 января 58-летний французский актер поделился с подписчиками радостной новостью: он четвертый раз стал отцом. У Венсана уже есть трое дочерей от двух предыдущих браков, на этот раз нынешняя возлюбленная звезды Нара Баптиста подарила ему долгожданного наследника, которого назвали Каэтано.





Венсан Кассель актер Угадайте, кто родился 7 января 2025 года?! Уже умный, полный здоровья, любви и стихов. Самый крутой мальчик на свете!

Артист сопроводил пост изображением мальчика в футболке с традиционными для сборной Бразилии желто-зелеными тонами, на которой было написано "Каэтано".

Поклонники актера восхитились выбором имени и поздравили новоявленного отца с пополнением.

"Маленький Козерог, это точно лучший знак Зодиака", "Поздравляю тебя и Нару, и добро пожаловать в этот мир, маленькое чудо", "Всего самого наилучшего, и я уверена, что он будет особенным мальчиком", – написали фанаты.

Евгений Петросян

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В марте 2024 года пятая жена юмориста Татьяна Брухунова в соцсетях впервые показала второго совместного ребенка от Петросяна. На опубликованном семейном фото супруги запечатлены с 4-летним Ваганом и малышкой Матильдой, которой всего несколько месяцев от роду.

На момент рождения девочки "молодому" отцу исполнилось 79 лет. У народного артиста есть также 56-летняя дочь Викторина от первого брака, которая живет с мужем-американцем в Нью-Йорке и не общается с отцом. В декабре 2024 года стало известно, что звезда "Аншлага" подал в суд на наследницу и хочет выписать ее из столичной квартиры.

Егор Кончаловский

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В апреле 2023 года СМИ сообщили, что режиссер стал многодетным отцом. В 57 лет у него родился второй сын. Старшей дочери кинодеятеля Марии от брака с актрисой Любовью Толкалиной на тот момент было 22 года. Девушка опубликовала в своем блоге совместный снимок с братьями по отцу, 6-летним Тимуром и новорожденным Маратом.

Нынешняя жена продолжателя знаменитой династии Мария Леонова в разговоре с изданием StarHit отмечала, что родила ребенка еще в январе 2023 года, просто супруги не афишировали событие.

Роберт де Ниро

Фото: Pedro Gomes/Getty Images

В мае 2023 года в интервью каналу ET Canada актер заявил, что стал отцом седьмой раз. Роберту тогда было 79 лет. Он поправил журналиста, который сказал, что у де Ниро шесть детей.

"Вообще-то, семь. У меня только что родился ребенок", – сообщил де Ниро.

Нынешняя возлюбленная Роберта, инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен родила актеру дочь Джию Вирджинию.

Аль Пачино

Фото: Rodin Eckenroth/Getty Images

Чуть позже Роберт де Ниро публично радовался и за коллегу, ведь в июне 2023 года "дон Корлеоне" стал отцом четвертый раз. Осчастливила актера возлюбленная Нур Альфалла, которая младше звезды больше чем на полвека, писали СМИ.

На момент рождения младшего сына отцу было 83 года. Однако до родов Аль Пачино попросил девушку сделать тест ДНК, ведь считал, что из-за проблем со здоровьем бесплоден. Экспертиза подтвердила, что ребенок его, и звезда фильма "Запах женщины" со спокойным сердцем дал наследнику имя Роман Пачино.

Артист никогда не был женат, но имеет троих детей от двух бывших девушек.

Эммануил Виторган

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В 2018 году 79-летний актер сообщил журналистам, что его супруга Ирина Млодик, которой на тот момент было 55 лет, родила дочь. Малышка Этель стала первым совместным ребенком пары. Несмотря на зрелый возраст, через полтора года супруги решились на второго ребенка, и в 2019 году на свет появилась Клара. По данным СМИ, Виторганы прибегли к услугам суррогатной матери.

У артиста также есть двое взрослых детей от двух предыдущих браков.

