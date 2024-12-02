Юморист Петросян подал в суд на свою дочь из-за квартиры

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Юморист Евгений Петросян подал в суд иск к своей дочери от первого брака Викторине. Он просит признать дочь утратившей право пользования квартирой, а также снять ее с регистрационного учета, заявили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы.

По словам собеседника агентства, иск зарегистрировали 12 ноября, а 25-го числа его оставили без движения. Петросяну дали время на устранение недостатков в иске, после чего он сможет повторно обратиться в суд.

Ранее актриса и звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева подала иск к бывшему супругу Николаю Борисову о взыскании алиментов на детей. Исковое заявление зарегистрировано в Останкинском суде столицы. Первое слушание состоялось в сентябре, следующее пройдет 13 декабря.

У Бочкаревой и Борисова двое детей. Согласно закону, можно взыскать алименты на детей за последние три года при обращении с иском в суд.