Эдгард Запашный подал иск в суд из-за слов об аморальном чудовище

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Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении телеграм-канала "Цирковые" после слов об аморальном чудовище. Заявление поступило в Гагаринский районный суд Москвы, передает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В иске Запашный указал, что телеграм-канал, по его мнению, распространяет недостоверную и порочащую информацию, направленную на формирование мнения о директоре цирка как о "похотливом человеке, сексисте, аморальном чудовище". Суд оставил заявление без движения в связи с процессуальными нарушениями.

Между тем Запашный сам стал ответчиком по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Дело поступило еще весной, с того времени проведено две беседы. Однако, как указано в карточке дела, судебное заседание несколько раз откладывалось, а 26 ноября было приостановлено из-за назначения судебной лингвистической экспертизы.

Ответчиками по делу указаны Запашный и Лурье О. А., чьи инициалы совпадают с журналистом Олегом Лурье. В 2008 году его приговорили в восьми годам лишения свободы по делу о вымогательстве у сенатора Владимира Слуцкера 50 тысяч долларов, однако в 2011-м освободили. В качестве истца в заявлении указан Юрий Корецкий, который возглавляет Альянс защитников животных.

Как рассказал РБК Корецкий, это два разных иска. Его направлен к Запашному, а второй – от Запашного к телеграм-каналу.

Ранее столичный суд приостановил на неопределенный срок производство по исковому заявлению главы Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (признан в России иноагентом). Решение принято в связи с назначением экспертизы.

Мизулина обратилась в суд, поскольку в интервью Лебедева Дудю была информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию ее и Лиги безопасного интернета.

Позже Лебедев принес извинения Мизулиной, однако та их не приняла. Также суд учел результаты экспертизы, расценившей высказывания дизайнера как частное мнение.