Телеканал НТВ попросил у Собчак доказательства наличия у нее чести и достоинства

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Телеканал НТВ призвал журналиста и телеведущую Ксению Собчак при подаче иска в суд приложить результаты экспертизы, которая бы доказывала наличие у нее чести и достоинства. Об этом телеканал написал в своем телеграм-канале.

"Тушите свет: Ксения Собчак требует восстановить свою опороченную телеканалом НТВ честь", – говорится в опубликованном материале.

В субботу, 10 февраля, на НТВ показали получасовой сюжет "Собчак. На личность". А 11 февраля в эфире телеканала появился 45-минутный фильм "Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак". В ролике речь шла о зарубежной недвижимости журналистки.

В ответ на это Собчак заявила, что хочет обратиться в суд и подать иск о клевете и защите чести и достоинства. Кроме того, она намерена привлечь телеканал к ответственности за воровство ее материалов из YouTube и социальных сетей.

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