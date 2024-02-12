Собчак планирует подать в суд на НТВ после выхода фильмов о ней

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Журналист и телеведущая Ксения Собчак решила обратиться в суд после того, как НТВ выпустил о ней двухсерийный фильм. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд – иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из YouTube и соцсетей", – написала Собчак.

10 февраля на телеканале НТВ в рамках программы "ЧП. Расследования" показали получасовой сюжет "Собчак. На личность". На следующий день в эфире телеканала появился 45-минутный фильм "Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак".

До этого мировой суд оштрафовал на 10 тысяч рублей журналистку Ксению Собчак за то, что она отказалась в установленный срок оплатить штраф за неправомерные действия при банкротстве. Она не уплатила административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

