Суд оштрафовал Ксению Собчак на 10 тыс рублей за отказ оплатить штраф

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Мировой суд оштрафовал на 10 тысяч рублей журналистку Ксению Собчак за то, что она отказалась в установленный срок оплатить штраф за неправомерные действия при банкротстве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст решения мирового судебного участка № 405.

В документе указано, что Собчак не уплатила административный штраф в размере 5 тысяч рублей. Он был наложен за совершение административного правонарушения по части 1 статьи 14.13 КоАП РФ ("Неправомерное действие при банкротстве"), решение по которому вступило в законную силу.

Уточняется, что так ею было совершено новое правонарушение по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания"), вследствие чего и был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

При этом суть претензий к журналистке в документе не уточняется. На заседании суда она не присутствовала, хотя и получила уведомление о времени и месте его проведения.

Ранее Савеловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) на 50 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента.

До этого столичный Басманный суд обязал блогера Майкла Наки (признан в РФ иноагентом) выплатить 30 тысяч рублей из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган.

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