Моргенштерна снова оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов (Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Савеловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) на 50 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС.

Суд рассмотрел протокол об административном правонарушении, составленный Минюстом РФ по административной статье "Производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента".

Ранее Савеловский суд столицы уже выписывал штраф артисту. Причиной для этого стало непредоставление данных, которые предусмотрены для лиц со статусом иностранного агента. Сумма денежного взыскания составила 40 тысяч рублей.



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