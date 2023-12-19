Суд оштрафовал блогера Наки на 30 тыс рублей за отсутствие отчетности иноагента

Фото: youtube.com/@MackNack (Майкл Наки признан в РФ иноагентом)

Столичный Басманный суд обязал блогера Майкла Наки (признан в РФ иноагентом) выплатить 30 тысяч рублей из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. Об этом пишет РИА Новости.

Наки был признан виновным в административном правонарушении.

О том, что мужчине грозит штраф за непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, стало известно еще в октябре.

В августе этого года прокуратура потребовала заочно приговорить Наки к 13 годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии. Позже Басманный столичный суд заочно приговорил блогера к 11 годам лишения свободы по делу о дискредитации ВС РФ. Сейчас мужчина находится в международном розыске.

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