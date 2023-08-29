Блогеров Наки и Карпука заочно осудили на 11 лет колонии по делу о фейках

Фото: youtube.com/Майкл Наки (Майкл Наки и Руслан Карпук признаны в РФ иноагентами)

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Майкла Наки (признан в РФ иноагентом) и основателя телеграм-канала "Сканер" Руслана Карпука (признан в РФ иноагентом) к 11 годам лишения свободы по делу о дискредитации российской армии, сообщает Business FM.

Их обоих признали виновными в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

Процесс проходил заочно, поскольку оба фигуранта не проживают в России. По информации СМИ, сперва оба переехали в Грузию, а весной 2023 года Карпук уехал в США.

Прокуратура просила приговорить обвиняемых к 13 годам колонии. Также прокурор дополнительно потребовал от суда запретить им администрировать сайты на протяжении пяти лет.

По версии следствия, Карпук и Наки в марте 2022 года, находясь за границей РФ, создали и разместили на YouTube видео с фейковыми данными о действиях ВС РФ. В Генпрокуратуре добавили, что в ролике показывали вмонтированные отрывки, а во время прямых эфиров блогеры распространяли ложную информацию о ситуации в Мариуполе.

Обвинение говорит, что Наки и Карпук действовали по мотивам политической ненависти и испытывая неприязнь к политической системе в Российской Федерации. В результате Карпук и Наки скрылись от СК РФ, поэтому их объявили в международный розыск.