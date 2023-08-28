Прокурор запросил по 13 лет колонии блогерам Наки и Левиеву за фейки о ВС РФ

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Прокуратура требует заочно приговорить к 13 годам колонии по делу о распространении ложной информации о ВС РФ журналиста Майкла Наки и расследователя Руслана Левиева (Карпука) (признаны иноагентами в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.

По информации собеседника агентства, прокурор дополнительно потребовал от суда запретить им администрировать сайты на протяжении пяти лет.

По версии следствия, Карпук и Наки в марте 2022 года, находясь за границей РФ, создали и разместили на YouTube видео с фейковыми данными о действиях ВС РФ. В Генпрокуратуре добавили, что в ролике показывали вмонтированные отрывки, а во время прямых эфиров блогеры распространяли ложную информацию о ситуации в Мариуполе.

В результате Карпук и Наки скрылись от СК РФ, поэтому их объявили в международный розыск.

МВД России ранее объявило в розыск видеоблогера Карена Шаиняна (признан в РФ иноагентом), внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Блогер разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако, по какой именно, не указывается.