МВД РФ объявило в розыск видеоблогера Карена Шаиняна

Фото: телеграм-канал "Карен Шаинян. За гранью." (Карен Шаинян признан в РФ иноагентом)

МВД России объявило в розыск видеоблогера Карена Шаиняна (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает РИА Новости.

Блогер разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако, по какой именно, не указывается.

В июле Росфинмониторинг внес Шаиняна в перечень террористов и экстремистов. Блогер ведет одноименный канал на YouTube, на который подписаны свыше 200 тысяч человек. Там выходит проект Straight Talk With Gay People, посвященный ЛГБТ-тематике.

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