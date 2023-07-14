Видеоблогер Шаинян пополнил перечень экстремистов Росфинмониторинга

Фото: youtube.com (Карен Шаинян признан в РФ иноагентом)

Росфинмониторинг внес видеоблогера Карена Шаиняна (признан в РФ иноагентом) в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В обновленном перечне указывается, что Шаинян родился 1 июля 1981 года и проживает в Иркутске.

Блогер ведет одноименный канал на YouTube, на который подписаны свыше 200 тысяч человек. Там выходит проект Straight Talk With Gay People, посвященный ЛГБТ-тематике.

Ранее Росфинмониторинг внес владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка в список террористов и экстремистов.

В начале июля стало известно, что российский Следственный комитет объявил его в розыск на территории РФ из-за перечисления Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 500 миллионов рублей. По данным СК, Черняк переводил средства для дальнейшего осуществления террористической деятельности в РФ.

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