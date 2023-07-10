Росфинмониторинг внес владельца холдинга Global Spirits Черняка в перечень террористов

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации)/chernyak_yevgeny

Росфинмониторинг внес владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В обновленном перечне указывается, что Черняк родился 12 апреля 1969 года в городе Запорожье.

В начале июля стало известно, что российский Следственный комитет объявил его в розыск на территории РФ из-за перечисления Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 500 миллионов рублей. По данным СК, Черняк переводил средства для дальнейшего осуществления террористической деятельности в РФ.

С февраля по апрель 2022 года бизнесмен и другие лица вступили в сговор, который привел к организации ими перечисления денежных средств ВСУ, а также другим вооруженным формированиям. Следователи утверждают, что уже в июне 2023-го Черняк купил и отправил Военному флоту Украины (ВФУ) товары на сумму более 90 миллионов рублей.

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