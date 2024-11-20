ABC News: еще три человека обвинили P. Diddy в сексуальном насилии

Фото: AP/Willy Sanjuan/Invision, File

Еще три человека выдвинули обвинения в сексуальном насилии против рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.), передает телеканал ABC News.

Одному из пострадавших на момент совершения преступления было 39 лет. Исходя из его искового заявления, он посетил вечеринку Комбса в 2022 году. По словам второго мужчины, продюсер совершил над ним сексуальное насилие в конце 1990-х и начале 2000-х. Якобы рэпер заманил его в Нью-Йорк ради возможной роли в музыкальном клипе.

Кроме того, в документах говорится, что оба, оказавшись у Комбса, выпили алкогольный напиток, после которого потеряли сознание. Только после этого над ними и были якобы совершены действия сексуального характера.

В свою очередь, третье заявление было написано девушкой. Она подверглась насилию в 2004 году, также побывав на вечеринке. При этом, по ее словам, на тот момент ей было 17 лет, и она тоже находилась в бессознательном состоянии.

P. Diddy был арестован 16 сентября в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. Согласно обвинительному заключению, артист устраивал вечеринки, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Адвокаты музыканта просили назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако его было решено оставить под стражей. Суд над рэпером назначен на 5 мая 2025 года.

