TMZ: ФБР изъяло записки P. Diddy к адвокатам во время обыска тюремной камеры

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Сотрудники ФБР провели обыск в тюремной камере рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс), сообщает TMZ со ссылкой на его адвоката Марка Агнифило.

По его словам, в результате бюро расследований завладело конфиденциальными материалами рэпера, включая его записки к адвокатам, в которых расписана стратегия защиты на предстоящем судебном заседании.

Защитник P. Diddy утверждает, что ФБР передало изъятые материалы обвинителям, чтобы они смогли использовать их в судебном процессе. Агнифило обвинил бюро в нарушении прав своего подзащитного, предусмотренных четвертой, пятой и шестой поправками Конституции США.

Адвокат потребовал проведения "немедленного слушания", на котором федеральная служба объяснит причину проведения обыска. Произошедшее он назвал "возмутительным поведением правительства, равносильное нарушению процессуальных норм".

P. Diddy был арестован 16 сентября в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. Согласно обвинительному заключению, артист устраивал вечеринки, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Адвокаты музыканта просили назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако его было решено оставить под стражей. Суд над рэпером назначен на 5 мая 2025 года.