Российский трек Sigma Boy попал в международный чарт Billboard

Фото: yotube.com/betsyofficial

Песня Sigma Boy ("Сигма бой"), исполняемая российскими школьницами, оказалась на седьмой строчке нового чарта Hot Dance/Pop Songs от Billboard, сообщается на сайте журнала.

На первом месте расположился трек It's Ok I'm Ok канадской певицы Tate McRae, на втором – Apple британской исполнительницы Charli XCX. Тройку лидеров замкнула композиция "360" той же Charli XCX. Всего в чарте 15 песен, включая хит Кэти Перри I'm His, He's Mine.

Песня Sigma Boy вышла в октябре прошлого года. Ее исполняют 11-летняя Бэтси (настоящее имя – Светлана Чертищева. – Прим. ред.) и 12-летняя Мария Янковская.

Трек стал вирусным вскоре после релиза, набрав на видеохостинге YouTube более 51 миллиона просмотров за три месяца.

