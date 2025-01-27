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27 января, 13:30

Политика

США начали вывоз нелегальных мигрантов

США начали вывоз нелегальных мигрантов

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Президент США Дональд Трамп принудил власти Колумбии принять обратно своих граждан, которые находились на территории Штатов нелегально. Два самолета с колумбийцами вылетели в Боготу 26 января, однако власти страны сначала закрыли воздушное пространство.

В ответ на это Трамп пригрозил поднять пошлины на все колумбийские товары и запретить въезд в США для местных чиновников и их родственников. После этого президент Колумбии Густаво Петро пошел на уступки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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