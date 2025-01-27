США начали вывоз нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп принудил власти Колумбии принять обратно своих граждан, которые находились на территории Штатов нелегально. Два самолета с колумбийцами вылетели в Боготу 26 января, однако власти страны сначала закрыли воздушное пространство.

В ответ на это Трамп пригрозил поднять пошлины на все колумбийские товары и запретить въезд в США для местных чиновников и их родственников. После этого президент Колумбии Густаво Петро пошел на уступки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.