Новости мира: Лукашенко набрал 87% голосов избирателей на выборах президента Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства в седьмой раз. Об этом заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко. За текущего лидера страны проголосовали почти 87% избирателей, а его ближайший оппонент Сергей Сыранков не набрал и 4%.

Тем временем Индия отметила День Республики. Десятки тысяч человек вышли на улицы Нью-Дели. Там по традиции прошел масштабный парад, в состав которого вошли отряд мотоциклистов и верблюжья кавалерия. Кроме того, в марше приняли участие более 5 тысяч артистов.



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