Российские военнослужащие взяли под контроль село Тимофеевка в Донецкой Народной Республике. Это поможет ускорить охват Красноармейска с восточной стороны, сообщили в Министерстве обороны. Красноармейск является важным пунктом на центральном фронте, его освобождение позволит снизить обстрелы Донецка украинской артиллерией.

На курском направлении российские военные продолжают наносить удары по позициям ВСУ. Группировка уничтожает технику и оружие противника, в том числе западного производства. За сутки потери украинской армии составили около 200 человек.

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