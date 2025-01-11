Путин присвоил звание Героя РФ ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Владимир Путин присвоил звание Героя России ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву с позывным "Тута", который уничтожил противника из ВСУ в рукопашном бою, сообщается на сайте Кремля.

Исходя из документа, звание военнослужащий получил за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Видео рукопашной схватки Григорьева с военнослужащим ВСУ распространилось в социальных сетях в начале года. После публикации с бойцом встретился глава Якутии Айсен Николаев и подарил ему якутский нож.

По словам руководителя республики, Григорьев – очень скромный молодой человек, не считающий себя героем. Кроме того, Николаев подчеркнул, что о его подвиге никто бы не узнал, не появись соответствующее видео.

Сам Григорьев рассказал, что во время схватки понимал, что живым из нее выйдет либо противник, либо он сам. После боя он еще несколько дней пробыл в тылу врага и уничтожил несколько военнослужащих противника, бронетехнику, взорвал склад боеприпасов. Затем выбрался к своим подразделениям.

В середине декабря Путин вручил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному "Золотую Звезду" Героя России. Награду журналист получил за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Поддубный стал первым корреспондентом постсоветской России, удостоенным такого высокого звания.