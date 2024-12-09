Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Алаудинову

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Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю руководителя Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинову. Документ с подписью главы государства опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов.

Также принято решение о присвоении звания генерала армии заместителям главы Минобороны России Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину. В свою очередь, замминистра Павел Фрадков получил звание генерал-лейтенанта, а замглавы оборонного министерства Андрей Булыга – звание генерал-полковника.

Ранее президент наградил военнослужащих медалями "Золотая звезда". Награды удостоился майор Сергей Селиванов. Под его руководством и при его личном участии было захвачено восемь укрепленных позиций, уничтожена бронетехника и разгромлены силы противника. Это позволило российским войскам продвинуться вперед и вглубь, а также создать плацдарм для дальнейшего наступления.

Среди награжденных – рядовой Алексей Асылханов. Он отличился во время специальной военной операции, уничтожив 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество противников.

