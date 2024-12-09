Путин наградил героев России медалью "Золотая звезда"

Фото: kremlin.ru

В День героев Отечества 9 декабря Владимир Путин наградил военнослужащих медалями "Золотая звезда". Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Награды удостоился майор Сергей Селиванов. Под его руководством и при его личном участии было захвачено восемь укрепленных позиций, уничтожена бронетехника и разгромлены силы противника. Это позволило российским войскам продвинуться вперед и вглубь, а также создать плацдарм для дальнейшего наступления.

Среди награжденных – рядовой Алексей Асылханов. Он отличился во время специальной военной операции, уничтожив 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество противников.

В свою очередь, капитан Валерий Енин также получил медаль. Он командовал штурмовым отрядом, который взял под контроль господствующую высоту на важном участке наступления ВС РФ. В ходе атаки противника он лично уничтожил два беспилотных летательных аппарата и более десяти противников.

"Золотой звездой" был награжден прапорщик Артем Прохода, который в составе штурмовой группы выполнял задачу по захвату опорного пункта противника на стратегически значимом участке.

Кроме того, лейтенант Денис Распопов был удостоен награды. Его танковый экипаж уничтожил вражеский бронетранспортер, минометный расчет и более десяти боевиков, что позволило создать брешь в оборонительных позициях противника.

Полковник Дмитрий Саблин, командир добровольческого подразделения аэроразведки БАРС "Каскад" и командир бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" Воздушно-космических сил РФ, также получил медаль.

Всего на церемонии награждения присутствовали более 300 человек.

Ранее Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из 18 регионов страны. Так, звание "Мать-героиня" присвоили Гордиевич Лидии Николаевне из Калининградской области, Ильяшенко Марии Евгеньевне из Москвы, Майсумовой Луизе Феликсовне из Рязанской области Прониной Марии Ивановне из Тамбовской области, Хрулевой Светлане Васильевне из Чувашии. Также многодетным родителям вручат медали "Родительская слава".