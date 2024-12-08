Путин наградил многодетных матерей из 18 российских регионов

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из 18 регионов страны. Об этом говорится в указе на официальном портале правовой информации.

Так, звание "Мать-героиня" присвоили Гордиевич Лидии Николаевне из Калининградской области, Ильяшенко Марии Евгеньевне из Москвы, Майсумовой Луизе Феликсовне из Рязанской области Прониной Марии Ивановне из Тамбовской области, Хрулёвой Светлане Васильевне из Чувашии.

Ордена "Родительская слава" получат семья Вячеслава и Дарьи Беляевых из Пензенской области, Виталия и Нины Грошаевых, а также Николая и Эльвиры Щукиных из Чувашии, Анны и Александра Локайчуков из Еврейской АО, Валентины и Евгения Черных из Крыма, Андрея и Елизаветы Янцен из Республики Саха (Якутия).

Также многодетным родителям вручат медали "Родительская слава".

Ранее сообщалось, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила провести в РФ Десятилетие семьи, указав, что в верхней палате парламента поддержат законы, направленные на поддержку семейного благополучия населения. Она отметила, что от укрепления и института семьи зависит сохранение нации.